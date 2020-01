Lokatorzy kamienicy, która ucierpiała w pożarze otrzymali już nowe mieszkania. Część z nich szuka pomocy u rodziny i najbliższych

Pożar kamienicy w Rudzie Śląskiej

W poniedziałek 20 stycznia 2020 roku w kamienicy przy ul. Krasińskiego w Rudzie Śląskiej wybuchł pożar, w którym ucierpiał dach trzykondygnacyjnego budynku. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej zdecydował, że budynek zostanie włączony z użytkowania. Na tę chwilę nie wiadomo kiedy i czy w ogóle mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.

Władze miasta zaplanowany spotkanie ze wszystkimi, którzy ucierpieli w pożarze, podczas którego zaproponowana zostanie im pomoc. Obecnie wszyscy lokatorzy kamienicy, która ucierpiała w pożarze rozeszli się do swoich najbliższych w poszukiwaniu pomocy.

Lokale zastępcze dla mieszkańców

- Mieszkańcy kamienicy, która ucierpiała w pożarze otrzymali już lokale zastępcze – mówi Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. - Miasto pomoże wszystkim lokatorom kamienicy przy ul. Krasińskiego i to będzie jednym z głównych tematów rozmowy na spotkaniu z osobami poszkodowanymi w pożarze, które odbędzie się jeszcze dziś. Nie jest to łatwa sytuacja, ponieważ każda rodzina potrzebuje innego rodzaju pomocy. Niektórzy być może znajdą schronienie u rodziny lub przyjaciół, za to będą potrzebowali ubrań, czy artykułów pierwszej potrzeby.