Łukasz Rudnik, trębacz z Rudy Śląskiej, gra hejnał na wieży Kościoła Mariackiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie

W kościele Mariackim w Krakowie pojawił się nowy hejnalista. To Łukasz Rudnik z Rudy Śląskiej

Co godzinę z północnej wieży kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie płyną dźwięki hejnału mariackiego. Wygrywany jest przez trębaczy z Państwowej Straży Pożarnej. Do ich grona niedawno dołączył pochodzący z Rudy Śląskiej Łukasz Rudnik.

Kiedy wspina się na 81-metrową wieżę kościoła Mariackiego w Krakowie, pokonuje 272 stopnie. Trwa to średnio od 2 do 3 minut. Podczas dwudziestoczterogodzinnej służby co godzinę wygrywa znaną melodię. Dawniej straż czuwająca nad bezpieczeństwem miasta, ostrzegała mieszkańców o zbliżającym się niebezpieczeństwie właśnie za pomocą hejnału. Dziś nie pełni on już swojej roli, stanowi za to jeden z symboli Krakowa.

O każdej pełnej godzinie grany jest na cztery strony świata. Wszystko jest tu skrupulatnie zaplanowane. Jak zdradza Łukasz Rudnik, najpierw słyszymy automatyczne dzwony kwadransowe. Jeżeli biją jeden raz, oznacza to, że minęło 15 minut, jeśli dwa razy – 30 minut, 3 razy – 45, a gdy zabrzmią cztery razy, obwieszczają pełną godzinę.

– Wtedy też wybijamy dzwonem liczbę uderzeń adekwatną do aktualnej godziny. Następnie kierujemy się do okna. Pierwszy raz gramy w stronę Wawelu, dla króla (kierunek południowy), drugi raz – na zachód, w stronę magistratu, dla burmistrz, trzecie wykonanie jest dla gości, czyli w kierunku północnym, w stronę Bramy Floriańskiej, a ostatnie – na wschód, dla Komendanta PSP - wylicza rudzianin. To nie wszystkie zadania hejnalisty. - Do naszych obowiązków należy nie tylko granie hejnału co godzinę. Reprezentujemy też miasto na różnych imprezach odbywających się w Krakowie, a w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 21.37 gramy „Barkę” – podkreśla młody muzyk. Hejnaliści zobligowani są również do grania innych melodii religijnych i historycznych podczas określonych uroczystości.