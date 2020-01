Masówki w kopalni Pokój: PPG wydała oświadczenie w sprawie obaw górników o likwidację zakładu

Jak przekazują związkowcy, nastroje na rudzkiej kopalni Pokój są bardzo nerwowe. Strona społeczna wezwała zarząd Polskiej Grupy Górniczej i dyrekcję kopalni do odblokowania ścian i kontynuacji inwestycji w wydobycie węgla.W przeciwnym razie organizacje związkowe grożą, że zawiadomią służby i rozpoczną akcje protestacyjne w obronie kopalni i miejsc pracy.

- Informujemy górników o sytuacji, w której znalazła się kopalnia. Jest to bowiem sytuacja skandaliczna i tragiczna - mówi Przemysław Skupin, przewodniczący WZZ Sierpień 80. - Na skutek między innymi nietrafionych inwestycji, niegospodarności, złego zarządzania czy niekompetentnych menedżerów, chce się skrócić żywotność kopalni aż o 2 lata! Na kopalni Pokój wstrzymano inwestycje i ściany, choć jeszcze w październiku zapewniano nas, że ściany te pójdą w ruch i będą sypać węgiel - podkreśla związkowiec.

W Ruchu Pokój należącym do kopalni Ruda odbywają się dzisiaj, 21 stycznia, masówki informacyjne związków zawodowych skierowane do załogi kopalni. Górnicy boją się, że Polska Grupa Górnicza chce zlikwidować ich kopalnię i - jak zapowiedzieli - nie zamierzają siedzieć z założonymi rękami.

Po dzisiejszych masówkach, to stanowisko się zmieniło, a PGG rano opublikowało oświadczenie dotyczące sprawy, w którym między słowami zdaje się potwierdzać niektóre obawy górników.

Już kilka dni temu zwróciliśmy się z prośbą do PGG o komentarz w sprawie oświadczenia opublikowanego przez związkowców i szeroko już komentowanego w mediach. Przedstawiciele PGG poinformowali nas jednak, że na razie takiego komentarza ze strony spółki nie będzie.

- Dziś jest poważna groźba, że zakończy wydobycie jeszcze w tym roku, do czego dopuścić nie chcą ani górnicy ani związkowcy - mówią górnicy.

Kopalnia Pokój w Rudzie Śląskiej miała fedrować do końca 2022 roku.

Jak informuje spółka, obecnie trwają analizy dotyczące planów techniczno-ekonomicznych kopalni, mające na celu wypracowanie najbardziej optymalnego modelu jej funkcjonowania w ramach kopalni zespolonej Ruda.

Przypomnijmy, że to nie jedyny problem, jaki PGG ma teraz na głowie. Wciąż trwa bowiem spór dotyczące podwyżek płac dla pracowników kopalni należących do spółki, których domagają się związkowcy. Wciąż nie podpisano porozumienia w tej sprawie, a negocjacje z udziałem mediatora odroczono na razie do 30 stycznia. Górnicy i związkowcy, niezmiennie, domagają się m.in. podwyżek płac o 12 proc. dla wszystkich pracowników.