Masz to w kuchni? Kupiliście to mleko, herbatę czy mięso? Jest KOMUNIKAT ze sklepów! Te produkty mogą zaszkodzić! Oto LISTA - czerwiec 2024 red.

Masz to w kuchni? W poniedziałek 3 czerwca Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowy komunikat o kolejnym wycofanym produkcie - tym razem jest to mięso pochodzące z Chorwacji, a sprzedawane w Polsce. Co jeszcze zostało wycofane z dyskontów, marketów i i hipermarketów w ostatnim czasie? Sprawdź.