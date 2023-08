Mateusz Morawiecki w Rudzie Śląskiej - premier zapewnił, że samorządy otrzymają dodatkowe środki na działalność

Premier Mateusz Morawiecki w Rudzie Śląskiej – będzie więcej środków dla samorządów

- Jeśli ktoś spojrzy na finanse publiczne i finanse samorządów to zobaczy ogromną redystrybucję środków w kierunku miast takich, jak Ruda Śląska. Rozmawialiśmy wcześniej z prezydentem miasta o trasie N-S, która ma otworzyć miasto na tereny inwestycyjne. Pan prezydent pokazał mi, co dotychczas udało się zrobić. Gratuluję samorządowcom, gratuluję parlamentarzystom – mówił Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że Polska składa się z jednej Warszawy i wielu miast, takich jak Ruda Śląska. Zaznaczył, że jeszcze do niedawna sposób rozwoju tych miast polegał na przesuwaniu większości środków do największych miast.

- Inwestycji w drogi, szpitale, żłobki, remizy w samorządach jest bardzo wiele. Ale dla samorządowców bardzo ważne są wydatki bieżące. Dlatego w ustawie budżetowej dokonaliśmy nowych uzgodnień. W przypadku Rudy Śląskiej mówimy o ok. 50 mln złotych dodatkowych środków na działalność bieżącą – mówił premier Morawiecki.

- Zgodnie z obietnicą zrealizowaliśmy również budowę nowej strażnicy straży pożarnej, strażnicy, której dziś zazdroszczą samorządowcy wielu miast w Polsce. Często, gdy myślimy o inwestycjach, myślimy o inwestycjach unijnych. One idą swoim nurtem, miliardy złotych płyną do Polski, ale od kilku lat działają programy rządowe, o których się wcześniej nie śniło – podkreślił premier.

Ruda Śląska otrzymuje dofinansowania na różne inwestycje

Premier Morawiecki zaznaczył, że dąży do tego, by miasta podobne do Rudy Śląskiej miały większe szanse na rozwój. Plac Niepodległości, na którym odbyło się spotkanie, również przeszedł metamorfozę dzięki dofinansowaniu rządowemu. Prezydent Michał Pierończyk podkreślił, że Ruda Śląska jest pięknym miastem.