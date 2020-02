Mężczyzna, który potrącił pieszego, który zwrócił mu uwagę stracił prawo jazdy. O jego przyszłości zdecyduje prokuratura oraz sąd

Do niecodziennego wypadku w Rudzie Śląskiej na ul. Brzechwy doszło w czwartek 6 lutego 2020 roku. Mężczyzna spacerujący z psem zwrócił uwagę kierowcy, że ten próbuje jechać drogą jednokierunkową pod prąd. Po krótkiej dyskusji kierowca wsiadł do samochodu i zawrócił.

- Dysponujemy obecnie dodatkowym nagraniem wideo z jednego z lokali, przy których doszło do zdarzenia. Pomoże ono niewątpliwie w postępowaniu – mówi Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy Komendy Policji w Rudzie Śląskiej. - Przysłuchaliśmy obu uczestników zdarzenia, a ponadto biegły ma wydać opinię, na podstawie której prokurator podejmie decyzję co do ewentualnych zarzutów dla kierowcy pojazdu.