Mieszkańcy Rudy Śląskiej wybrali inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego. Znowu postawili na sport i rekreację

Z kolei wśród 27 tzw. projektów małych najwięcej głosów (dokładnie 865) uzyskał wybieg dla psów przy ul. Paderewskiego. Pozostałe wybrane przez mieszkańców zadania to:

W niedalekiej przyszłości powstanie tam boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki oraz urządzenia zabawowe dla starszych dzieci (huśtawki, duża piramida linowa, urządzenia wspinaczkowe i równoważnie).

W tej edycji rudzianie mieli do wyboru 10 projektów dużych. Najwięcej ważnych głosów, nieco ponad 1400, zdobyło doposażenie kompleksu Burloch Arena w nowe atrakcje.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej poinformowali, że prawie 97 proc. głosów oddano za pośrednictwem platformy elektronicznej. - Wśród głosujących więcej było kobiet, których udział wyniósł ponad 60 proc. Pierwszy głos został oddany 4 minuty po rozpoczęciu głosowania, ostatni – dwie minuty przed jego zakończeniem - informuje rudzki magistrat.

W tym roku do podziału było ponad 4 mln zł. Z każdą kolejną edycją pula pieniężna do dyspozycji mieszkańców wzrasta. Dla przykładu: w 2014 wyniosła ona "zaledwie" 2 mln, a teraz jest ona dwa razy wyższa. Popularność tej inicjatywy wśród mieszkańców również rośnie. Dla porównania: w pierwszym głosowaniu udział wzięło 3,5 tys. osób, w tegorocznym - jak już zostało to wspomniane - 8,1 tys.