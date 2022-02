Mieszkańcy Rudy Śląskiej złożyli 167 wniosków o dofinansowanie na wymianę starych kotłów

W rudzkim punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste Powietrze” mieszkańcy złożyli aż 167 wniosków. 143 złożone wnioski dotyczyły przyznania dofinansowania na poziomie podstawowym, a 24 na poziomie podwyższonym, który skierowany jest do gospodarstw domowych o niższych dochodach. Udzielono również 384 konsultacje osobom zainteresowanym zasadami realizacji programu.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Ma poprawić również efektywność energetyczną budynków m.in. poprzez ocieplenie przegród budowlanych, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych. Zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Rudzki punkt konsultacyjno-informacyjnym programu powstał w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w mieście działa on od pół roku i jest prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Mieści się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20, w pokoju nr 4. Pomaga mieszkańcom Rudy Śląskiej, m.in. w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, jak również pomoc w rozliczeniu zakończonej inwestycji i przy wypełnieniu wniosku o płatność. Punkt czynny jest w godzinach: poniedziałek i czwartek od 12 do 17, wtorek i środa od 8 do 12, a więc dogodnych również dla osób pracujących.