Minusy życia w Rudzie Śląskiej. Na co wskazali sami mieszkańcy? Zgodzicie się?

Komentarze są różne - od tych ironicznych, prześmiewczych, wręcz nienadających się do przytoczenia...do tych konkretnych, sugerujących, co rzeczywiście należałoby w mieście zmienić lub poprawić, by lepiej się w nim żyło.

Internauci życzyliby sobie m.in. więcej miejsc związanych z kulturą, placów zabaw dla dzieci i parkingów. Ponadto sporo głosów dotyczy fatalnej - zdaniem mieszkańców - organizacji komunikacji miejskiej w mieście.

Do dyskusji włączył się Krzysztof Mejer, I zastępca prezydenta Rudy Śląskiej, broniąc miasta i odpowiadając na komentarze. „Brak inwencji i pomysłów władz na zagospodarowane tego co mamy: tereny zielone czy zabytki" - napisała jedna z internautek. Oto, co odpowiedział wiceprezydent: „Chyba nie spaceruje Pani po Rudzie Śląskiej..."