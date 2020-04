Mobilna poradnia w Rudzie Śląskiej będzie dojeżdżała do pacjentów. Furgonetka została zaadoptowana na gabinet lekarski

Mobilna poradnia w Rudzie Śląskiej

Pomysł jest nietypowy, ale to odpowiedź na równie nietypową sytuację, z jaką obecnie mamy do czynienia. Założenie jest proste: skoro pacjent nie może dostać się do poradni przez pandemię koronawirusa, poradnia... przyjedzie do niego. A dokładniej mobilna poradnia, bo taką uruchomiła poradnia medycyny rodzinnej Szpakmed Bykowina z Rudy Śląskiej.

Mobilna Poradnia Medycyny Rodzinnej Szpakmedu to pojazd diagnostyczny wyposażony w specjalistyczną aparaturę medyczną. Do tego skonstruowany tak, że wydzielono tu oddzielną strefę dla pacjenta z niezależnym systemem wentylacji.

- Dzięki zastosowaniu szyby plexi, zdalnego stetoskopu oraz rękawic inkubatorowych, powietrze pomiędzy strefą pacjenta a lekarzem jest skutecznie oddzielone. Po każdej wizycie, w strefie Pacjenta uruchamiany jest ozonator, który skutecznie eliminuje wirusy i bakterie - poinformowali przedstawiciele Szpakmedu na Facebooku.