Mobilna wyprzedaż Biedronki w woj. śląskim! Towar w naczepie TIR-a sprzedają za grosze. Zobacz gdzie i kiedy Wiktoria Kurczab

Biedronka na kołach? Teraz w woj. śląskim możecie spotkać... mobilną wyprzedaż! Jeśli wasz lokalny supermarket jest za mały lub nie ma tam dobrych wyprzedaży, nie musicie się martwić. Sieć marketów Biedronka ruszyła właśnie z nową inicjatywą, czyli "Mobilna wyprzedaż 50%" na naczepie TIR-a! Sprawdźcie, jak to działa. Co znajdziecie tam w ofercie i jakie są atrakcyjne promocje? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i poznania szczegółów!