Modernizacja torowiska zakończona. Tramwaj linii nr 9 będzie woził pasażerów z Bytomia do Chorzowa

Modernizacja torowiska linii tramwajowej nr 9 w bytomskich Szombierkach dobiegła końca. W sobotę, 18 grudnia, po 20 miesiącach tramwaj ponownie będzie woził pasażerów z Bytomia przez Rudę Śląską aż do Chorzowa.

Przypomnijmy, że 18 kwietnia 2020 roku, w związku z modernizacją torowiska, zawieszono kursowanie tramwaju linii nr 9 z Bytomia do Rudy Śląskiej. Od tego czasu T9 kursował na skróconej linii do pętli w Chebziu. Najpierw przystąpiono do remontu torowiska po stronie Rudy Śląskiej, a później po stronie Bytomia. O ile rudzki odcinek był gotowy już jesienią, to na finał prac prowadzonych w Bytomiu trzeba było poczekać nieco dłużej.

– Termin realizacji tej inwestycji określony jest na kwiecień przyszłego roku, jednak zarówno Zarządowi Spółki, jak i włodarzom Bytomia bardzo zależało na jak najwcześniejszym wznowieniu ruchu tramwajowego. Generalny wykonawca, firma Silesia Invest, dołożył wszelkich starań, by stało się to jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia i wszystko wskazuje na to, że to się uda – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A

.

Wiadomo też, że w tym tygodniu na zmodernizowanym odcinku wzdłuż ul. Frycza Modrzewskiego planowane są jazdy próbne. Wykonawca inwestycji musi zrealizować jeszcze ostatnie prace koniecznych do tego, by móc rozpocząć obsługę liniową trasy. Jak zapewnia Andrzej Zowada, będą one prowadzone już bez przerw w ruchu tramwajowym.

Od najbliższej soboty linia nr 9 ma kursować w relacji: Chorzów Stadion Śląski pętla zachodnia – Bytom pl. Sikorskiego.