Muzeum Historii Polski Ludowej w Rudzie Śląskiej - nietuzinkowe miejsce w sercu województwa śląskiego. Zobacz, co skrywają jego przestrzenie

- Jeżeli ludzie tu przychodzą i się do czegokolwiek uśmiechają, to robią to do czasów swojej młodości, nie do czasów systemu. Starsi goście pamiętają te rzeczy, które u nas stoją, to były elementy ich rzeczywistości. To nie jest tęsknota za sekretarzem partii, a czynnikiem ludzkim, który wtedy był bardzo rozbudowany – wyjaśnia Monika Nizioł.