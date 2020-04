Muzeum PRL-u nie będzie otwarte w tym roku. Dla zwiedzających będzie czekać za to spacer online po obiekcie

Otwarcie Muzeum PRL-u, a co za tym idzie sezonu nie jest możliwe, z powodu ograniczenia ilości osób, które mogłyby jednocześnie znajdować się na terenie obiektu. Zdaniem właścicielki muzeum nie jest możliwe zaplanowanie odwiedzin wszystkich zwiedzających w taki sposób, aby spełnić wymogi rządu.

- Tegoroczny sezon miał być dla nasz szczególny, ponieważ w tym roku obchodzimy nasze 10-lecie. Ze względu na pandemię koronawirusa wirusa nie zainicjujemy sezonu w Święto Pracy. Wszystko wskazuje także na to, że w tym roku nasze muzeum w ogóle nie będzie otwarte dla zwiedzających – mówi Monika Żywot, właścicielka Muzeum

Koronawirus kontra muzeum

Niezwykła placówka muzealna z Rudy Śląskiej prezentuje to, co było najbliższe Polakom w minionej epoce - pamiątki związane z życiem codziennym i kulturą materialną Polski Ludowej. Dzień, w którym co roku odbywało się otwarcie sezonu również nie jest przypadkowy. Trudno bowiem wyobrazić sobie lepszy dzień związany z PRL-em, niż najważniejsze święto tamtych czasów, Święto Pracy.

W tym roku otwarcie sezonu miało mieć szczególny charakter, ponieważ mija dokładnie 10 lat od powstania muzeum. We względu na pandemię koronawirusa, świętowanie okrągłej rocznicy musi niestety poczekać. W grę nie wchodzi bowiem przesunięcie otwarcia sezonu na inny miesiąc i najprawdopodobniej odwiedzający będą mogli przyjechać do Muzeum PRL-u dopiero w przyszłym, 2021 roku.