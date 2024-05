Napad na sklep w Rudzie Śląskiej! 60-latek poprosił o alkohol i papierosy, a potem wyciągnął broń! Na szczęście okazała się być atrapą

60-latek groził pistoletem ekspedientce w sklepie!

Co nim kierowało? Tego nie wiadomo. Najprawdopodobniej chęć wypicia alkoholu, a do tego zapalenia papierosa była na tyle duża, że nie myślał wówczas o konsekwencjach. W Rudzie Śląskiej, w jednym z tamtejszych sklepów spożywczych doszło do zdarzenia, o którym śmiało można powiedzieć, że było napadem.

A wszystko zaczęło się jak najbardziej normalnie. Do sklepu przyszedł mężczyzna. - Zażyczył sobie alkohol i papierosy - informuje asp. szt. Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

Prawdziwym zamiarem mężczyzny wcale nie były jednak zakupy. Wprawdzie chciał on alkoholu i papierosów, jednak nie zamierzał za nie płacić.