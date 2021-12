Nie żyje nauczycielka LO w Rudzie Śląskiej. Została brutalnie zamordowana

13-latka widziała zabójstwo swojej matki?

Zabójca zamordował Ewę F., uderzając ją pięścią w twarz. Następnie zadał jej wiele ciosów kostką brukową. Fragment zbrodni miała widzieć córka pokrzywdzonej, która zeszła do piwnicy sprawdzić co się dzieje. Gdy zauważyła zakrwawionego mężczyznę, czym prędzej uciekła do góry i zamknęła się w łazience, próbując się schować przed mordercą. Niestety, zabójca ją dogonił i zaczął wyłamywać drzwi. W końcu mu się udało dostać do środka. Zadał jej cios w twarz i zaczął ją dusić. Próbował zabić 13-latkę, prawdopodobnie dlatego, że była naocznym świadkiem zbrodni.