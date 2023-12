Nowa siedziba Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej została oddana do użytku. Zobacz jak wygląda. Robi wrażenie!

Premier wskazuje w liście nowoczesną bazę techniczną, obok zapewnienia odpowiedniego sprzętu i profesjonalnego wykształcenia, jako niezbędny i główny warunek powodzenia działań strażaków.

- Dzisiejsza uroczystość jest okazją, by wyrazić wdzięczność za pełną zaangażowania służbę funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Za Państwa gotowość, poczucie odpowiedzialności, narażanie zdrowia i życia, życzę, by nowa siedziba była Waszą dumą, by budowała poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Rudy Śląskiej i jak najlepiej służyła strażakom – zwraca się do strażaków Mateusz Morawiecki.