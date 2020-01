Nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 17 w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach coraz bliżej. Nowa placówka ma przybliżyć uczniów do natury ZDJĘCIA

Czarne chmury nad rudzkim sportem. W budżecie miasta brakuje pieniędzy

Nad rudzkim sportem zebrały się czarne chmury i nic nie wskazuje na to, że szybko się zmieni. Kluby sportowe nie mogą liczyć na takie samo wsparcie, jakie otrzymywały do tej pory, przez co niektóre z nich proszą o dofinansowanie zwykłych ludzi, przez zbiórki pieniędzy.