OD SZNURKA DO KOSZYKA, czyli kurs tworzenia kosza jutowego w Rudzie Śląskiej

„Od sznurka do koszyka”, czyli kurs tworzenia kosza jutowego

Nauka tworzenia koszy jutowych to nowa propozycja rudzkiego MCK dla osób w każdym wieku. Spotkania poprowadzi Iryna Jakonjuk. Planowane są trzy spotkania, po 2 godziny każde.

Iryna Jakonjuk przyjechała z Ukrainy z miasta Równe, razem z dwoma synami. W Ukrainie zajmowała się projektowaniem i własnoręcznie tworzyła unikatowe przedmioty takie, takie jak kosze właśnie. Teraz stara się ułożyć sobie życie w naszym mieście, ale nie chce rezygnować z tego co kocha.

Sznurek jutowy to produkt ekologiczny, oryginalny i funkcjonalny. Najczęściej można go spotkać na działkach, ale fajnie wykorzystywać go przy tworzeniu rękodzieła. Tak właśnie Iryna wpadła na pomysł stworzenia swojego biznesu. Jeżeli też chcecie się nauczyć pleść i szydełkować ze sznurka jutowego to MCK rusza z pomocą.

Zajęcia planowane są na 15, 22 i 29 października 2022 (soboty) w godzinach 11:00-13:00.