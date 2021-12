Opłaty za żłobek w Rudzie Śląskiej wzrosną. Urząd Miasta twierdzi, że będzie taniej

Urzędnicy uspokajają. Wzrost opłat nie ma wpłynąć na budżety rodzin

Ruda Śląska. Opłaty za żłobek 2022

Z tego dofinansowania będą mogły skorzystać również dzieci, które kwalifikują się do RKO, w okresie poprzedzającym 12. miesiąc życia i po 36. miesiącu, jeśli uczęszczają do żłobka. 400 złotych ma być wypłacane na wniosek rodzica przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bezpośrednio na konto organu prowadzącego placówkę.

Co z tymi, których kapitał opiekuńczy nie obejmuje? Ma im przysługiwać dofinansowanie do opłaty za pobyt w żłobku w wysokości 400 złotych miesięcznie.