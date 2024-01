Orszak Trzech Króli 2024. W Rudzie Śląskiej wielobarwny pochód przeszedł spod parafii św. Piusa X. Zobacz ZDJĘCIA

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Rudy Śląskiej

Dzień Objawienia Pańskiego, nazywany Świętem Trzech Króli, to ważny punkt w kalendarzu liturgicznym. Zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia. W ten dzień świętowane jest objawienie się Boga człowiekowi. 6 stycznia wspominane jest również wydarzenie opisane w Ewangelii św. Mateusza, według której trzej Mędrcy ze Wschodu, wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się narodzonemu Jezusowi.

Zobacz zdjęcia z rudzkiego orszaku Trzech Króli