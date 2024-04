Oto wyniki wyborów 2024 do rady miasta i na prezydenta w Rudzie Śląskiej

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: NOWAK Wioletta Ewa: pozycja 1 : 13,26% (1 592 głosów) PIECHACZEK Krzysztof Jerzy: pozycja 2 : 5,52% (663 głosów) DROŻNIEWICZ Jarosław Marian: pozycja 3 : 2,31% (277 głosów) FĄFEREK Barbara Beata: pozycja 4 : 0,34% (41 głosów) SARZYŃSKI Paweł Piotr: pozycja 5 : 1,11% (133 głosów) WOJCIECHOWSKI Maciej Michał: pozycja 6 : 0,32% (38 głosów) WŁADACZ Stefan Ryszard: pozycja 7 : 0,37% (44 głosów) MROCZKOWSKA Wioleta Ewa: pozycja 8 : 0,37% (45 głosów) FRANZ Izabela Krystyna: pozycja 9 : 0,29% (35 głosów) WŁODARCZYK Adam Jacek: pozycja 10 : 0,78% (94 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: MACIANTOWICZ Grzegorz Waldemar: pozycja 1 : 2,52% (302 głosów) DOMACHOWSKA Joanna Maria: pozycja 2 : 3,52% (422 głosów) STOLARSKI Bartosz Michał: pozycja 3 : 0,18% (22 głosów) KRAWCZYK-WACŁAWIK Katarzyna Magdalena: pozycja 4 : 0,27% (32 głosów) KITEL Mariusz Szczepan: pozycja 5 : 0,24% (29 głosów) RASIŃSKA Bożena Katarzyna: pozycja 6 : 0,23% (28 głosów) SŁOTA Piotr Michał: pozycja 7 : 0,81% (97 głosów) KUZIA Justyna Antonina: pozycja 8 : 0,16% (19 głosów) COP Adam Grzegorz: pozycja 9 : 0,24% (29 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: STILLER Marcin Tomasz: pozycja 1 : 7,55% (906 głosów) STEFANIUK Agnieszka Elżbieta: pozycja 2 : 3,37% (405 głosów) ŚWIERCZYŃSKI Mariusz Rafał: pozycja 3 : 1,73% (208 głosów) GOŁĄB Aleksandra Barbara: pozycja 4 : 2,56% (307 głosów) GRZESICA Jerzy Franciszek: pozycja 5 : 0,76% (91 głosów) KLIMEK Katarzyna Ewa: pozycja 6 : 0,73% (88 głosów) LEWANDOWSKA Aleksandra Mariola: pozycja 7 : 0,93% (112 głosów) SEBESTA Roman Jan: pozycja 8 : 0,76% (91 głosów) GAJEWSKA Aleksandra Joanna: pozycja 9 : 1,42% (170 głosów) MEJER Krzysztof Rafał: pozycja 10 : 3,54% (425 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA PIEROŃCZYKA: SKOWRONEK Aleksandra Maria: pozycja 1 : 5,37% (645 głosów) PŁASZCZYK Agnieszka Barbara: pozycja 2 : 4,03% (484 głosów) JAROCKI Jacek Tomasz: pozycja 3 : 3,82% (459 głosów) ZAMORSKA Krystyna Danuta: pozycja 4 : 0,76% (91 głosów) SEBESTA Jan Andrzej: pozycja 5 : 0,65% (78 głosów) JANUSZKIEWICZ Daria Olimpia: pozycja 6 : 1,09% (131 głosów) SKUCZEŃ Marek Ryszard: pozycja 7 : 0,78% (94 głosów) NORAS Tomasz Jan: pozycja 8 : 1,52% (182 głosów) KUBICA Grażyna Anna: pozycja 9 : 0,52% (62 głosów) ŻUREK Janusz Hubert: pozycja 10 : 3,57% (428 głosów)

KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKA RODZINA: DOMŻALSKI Tadeusz Antoni: pozycja 1 : 3,04% (365 głosów) GÓRECKI Mirosław Adam: pozycja 2 : 0,54% (65 głosów) SZYDŁOWSKI Henryk Wilhelm: pozycja 3 : 0,6% (72 głosów) GRUND-BISMOR Małgorzata Barbara: pozycja 4 : 0,37% (45 głosów) RÓWNICKI Marek Bogdan: pozycja 5 : 0,32% (38 głosów) GOLA Jacek Damian: pozycja 6 : 0,71% (85 głosów) SKRZYNIARZ Aleksandra Teresa: pozycja 7 : 1,17% (141 głosów) SŁOTOSZ Izabela: pozycja 8 : 0,17% (21 głosów) KULISZ Małgorzata Maria: pozycja 9 : 0,26% (31 głosów) KROCZEK Mateusz Konrad: pozycja 10 : 0,19% (23 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ: PACŁAWSKI Andrzej Kazimierz: pozycja 1 : 1,79% (215 głosów) SZYMAŃSKI Marek Szymon: pozycja 2 : 1,93% (232 głosów) RÓZGA Norbert Jan: pozycja 3 : 1,07% (129 głosów) MOCZKO Izabela Barbara: pozycja 4 : 0,74% (89 głosów) SZPOTAN Magdalena: pozycja 5 : 2,14% (257 głosów) ZIOMEK Maciej Zbigniew: pozycja 6 : 0,55% (66 głosów) KOBIERSKI Marek Franciszek: pozycja 7 : 0,92% (110 głosów) KOCYBA-MATYJA Katarzyna Anna: pozycja 8 : 0,1% (12 głosów) LUSZCZAK Iwona Mieczysława: pozycja 9 : 0,47% (56 głosów) GARMULEWICZ Elżbieta Anna: pozycja 10 : 2,1% (252 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI I KONFEDERACJA: MODZELEWSKA Bożena Krystyna: pozycja 1 : 1,57% (188 głosów) PASZEK Bogdan Marek: pozycja 2 : 0,35% (42 głosów) ZIELIŃSKA Justyna Dagmara: pozycja 3 : 0,27% (33 głosów) ARENDARSKI Bogusław: pozycja 4 : 0,12% (14 głosów) LAGIERA Arkadiusz Piotr: pozycja 5 : 0,19% (23 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: WESOŁY Dariusz Piotr: pozycja 1 : 17,52% (1 381 głosów) KRAWCZYK Stefania: pozycja 2 : 3,42% (270 głosów) KUCHTA Joachim Jan: pozycja 3 : 1,32% (104 głosów) DUDA Mateusz Marek: pozycja 4 : 1,99% (157 głosów) BUCHCIK Eugeniusz Benedykt: pozycja 5 : 0,47% (37 głosów) WILCZEK Jadwiga Agnieszka: pozycja 6 : 0,68% (54 głosów) PIEROŃCZYK Katarzyna Maria: pozycja 7 : 2,5% (197 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: KALA Marek Adam: pozycja 1 : 1,52% (120 głosów) REMSZEL Robert Dawid: pozycja 2 : 1,83% (144 głosów) TOBOŁA Krzysztof Zbigniew: pozycja 3 : 1,89% (149 głosów) SZCZYRBA-KUPKA Izabela Barbara: pozycja 4 : 0,55% (43 głosów) ATŁAS Beata Monika: pozycja 5 : 0,32% (25 głosów) GORAJCZYK Izabela Barbara: pozycja 6 : 0,34% (27 głosów) PIETER Karol Jakub: pozycja 7 : 1,1% (87 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: PILARZ Arkadiusz Zdzisław: pozycja 1 : 12,62% (995 głosów) KUBICA Roman Marceli: pozycja 2 : 2,23% (176 głosów) WNUK Martyna Elżbieta: pozycja 3 : 3,15% (248 głosów) STACHURSKA Dorota Jadwiga: pozycja 4 : 1,85% (146 głosów) WODARSKI Adam Sebastian: pozycja 5 : 2,11% (166 głosów) MANSFELD Marta Jadwiga: pozycja 6 : 0,98% (77 głosów) MRUKWA Krystian Zygmunt: pozycja 7 : 1,09% (86 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA PIEROŃCZYKA: PIEROŃCZYK Michał Walerian: pozycja 1 : 10,54% (831 głosów) SKOWROŃSKA Zofia: pozycja 2 : 2,88% (227 głosów) MORAJKO-FORNAL Anna Elżbieta: pozycja 3 : 3,56% (281 głosów) BOGUSŁAWSKI Mirosław Jan: pozycja 4 : 0,61% (48 głosów) KOMENDERA Mariusz Mikołaj: pozycja 5 : 1,15% (91 głosów) BONCZYK-POPENDA Barbara: pozycja 6 : 1,1% (87 głosów) NIEMASZYK Beata Anna: pozycja 7 : 0,56% (44 głosów)

KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKA RODZINA: BARWIAK Sławomir Włodzimierz: pozycja 1 : 2,75% (217 głosów) MAZUR Stanisław: pozycja 2 : 0,61% (48 głosów) GRZYWACZEWSKI Michał Stanisław: pozycja 3 : 1,83% (144 głosów) MUCHA Anna: pozycja 4 : 0,96% (76 głosów) FRĄCKOWIAK Daria Wioleta: pozycja 5 : 0,16% (13 głosów) PISAREK Łukasz Kamil: pozycja 6 : 0,47% (37 głosów) KOWALIK Anna Maria: pozycja 7 : 0,32% (25 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ: WYSTYRK-BENIGIER Barbara Maria: pozycja 1 : 1,8% (142 głosów) TOMAS Adrian Józef: pozycja 2 : 2,41% (190 głosów) KUKIEŁKA Grażyna Barbara: pozycja 3 : 1,76% (139 głosów) CZOIK-NOWICKA Monika Jadwiga: pozycja 4 : 2,44% (192 głosów) ŻYMEŁKA Katarzyna Magdalena: pozycja 5 : 0,48% (38 głosów) TOPOLSKI Piotr Andrzej: pozycja 6 : 2,52% (199 głosów) PIÓRKOWSKI Henryk Dominik: pozycja 7 : 1,6% (126 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: MYSZUR Kazimierz Józef: pozycja 1 : 14,97% (1 729 głosów) KOREK Katarzyna Irena: pozycja 2 : 4,76% (550 głosów) KASPRZAK Artur Stanisław: pozycja 3 : 1,99% (230 głosów) LIGUS Bożena Maria: pozycja 4 : 0,71% (82 głosów) BALAWEJDER Artur Ireneusz: pozycja 5 : 0,41% (47 głosów) CZEMPISZ Aleksandra Katarzyna: pozycja 6 : 0,31% (36 głosów) GORAUS Szymon Robert: pozycja 7 : 1,05% (121 głosów) BĘTKOWSKA Joanna Małgorzata: pozycja 8 : 0,65% (75 głosów) NOWAK Krzysztof Mariusz: pozycja 9 : 1,5% (173 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: BEK Łukasz Roman: pozycja 1 : 1,77% (204 głosów) BUBALLA Marcin Stanisław: pozycja 2 : 2,1% (242 głosów) WOJTANOWSKA Irena Małgorzata: pozycja 3 : 1,11% (128 głosów) BOKUNIEWICZ Adam Jarosław: pozycja 4 : 0,2% (23 głosów) KOWALCZYK Szymon Piotr: pozycja 5 : 1,2% (139 głosów) GÓRSKA Barbara Justyna: pozycja 6 : 0,55% (64 głosów) LEKSOWSKA Magdalena Justyna: pozycja 7 : 0,32% (37 głosów) ZDEBEL Monika Jolanta: pozycja 8 : 0,37% (43 głosów) RYDZEWSKI Grzegorz Kazimierz: pozycja 9 : 1,31% (151 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: WODARSKI Łukasz Wojciech: pozycja 1 : 12,13% (1 401 głosów) MILIK Józef Piotr: pozycja 2 : 2,1% (242 głosów) PARYLAK-JADWISZCZOK Katarzyna Ewa: pozycja 3 : 2,51% (290 głosów) NOWOK Marek: pozycja 4 : 2,41% (278 głosów) DĄBROWSKA Anna Monika: pozycja 5 : 2,29% (264 głosów) WOCH Jakub: pozycja 6 : 2,54% (293 głosów) POLAK Anna Gabriela: pozycja 7 : 1,25% (144 głosów) BEKIERZ Marta Sylwia: pozycja 8 : 0,57% (66 głosów) MAKULA Marian Paweł: pozycja 9 : 2,82% (326 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA PIEROŃCZYKA: KRZYSTECZKO Anna Monika: pozycja 1 : 11,52% (1 331 głosów) TKOCZ Wioletta Janina: pozycja 2 : 0,69% (80 głosów) HANKE Witold Leszek: pozycja 3 : 4,22% (487 głosów) ŻMIJ Mirosława Franciszka: pozycja 4 : 0,34% (39 głosów) MAŁYSKA Paweł Rafał: pozycja 5 : 1,19% (138 głosów) WRÓBEL Mateusz Marek: pozycja 6 : 0,52% (60 głosów) SZCZĘSNY Bogusław Janusz: pozycja 7 : 0,73% (84 głosów) DZIURA Katarzyna Monika: pozycja 8 : 0,51% (59 głosów) GOLDA Artur Marcel: pozycja 9 : 0,74% (86 głosów)

KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKA RODZINA: GRZYWACZEWSKI Arkadiusz Adrian: pozycja 1 : 3,61% (417 głosów) KARABELA Agata Barbara: pozycja 2 : 0,92% (106 głosów) SIDŁO Marta Małgorzata: pozycja 3 : 0,78% (90 głosów) SŁABOŃ Dawid Mateusz: pozycja 4 : 1,65% (191 głosów) SKAPCZYK Kamil Tomasz: pozycja 5 : 0,69% (80 głosów) GRYC-RUTKOWSKA Alicja Ewa: pozycja 6 : 0,3% (35 głosów) PTAK Janina Teresa: pozycja 7 : 0,2% (23 głosów) SZMATŁOCH Józef Edward: pozycja 8 : 0,5% (58 głosów) KOT Marcin Stanisław: pozycja 9 : 1,04% (120 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ: WIECZOREK Michał Tomasz: pozycja 1 : 2,51% (290 głosów) DOMAGAŁA Zbigniew: pozycja 2 : 0,61% (71 głosów) PALICA Aleksandra: pozycja 3 : 0,55% (64 głosów) KUBICA-STRADOWSKA Agnieszka Joanna: pozycja 4 : 0,29% (34 głosów) WAĆKO Bogusław Franciszek: pozycja 5 : 0,9% (104 głosów) SŁOTA Aleksandra Dorota: pozycja 6 : 0,11% (13 głosów) SLADKOWSKA Aneta Bożena: pozycja 7 : 0,49% (57 głosów) MIŚ Piotr Franciszek: pozycja 8 : 0,23% (27 głosów) BOCHNIA Krzysztof Bartosz: pozycja 9 : 0,24% (28 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: PAKUZA Mariusz Adam: pozycja 1 : 12,43% (1 165 głosów) PIEROŃCZYK Marcin Tomasz: pozycja 2 : 7,31% (685 głosów) MIERA Dominik Marek: pozycja 3 : 1,87% (175 głosów) KRZĄKAŁA Anita: pozycja 4 : 1,31% (123 głosów) MIKOŁAJEWSKA Jolanta Eugenia: pozycja 5 : 1,06% (99 głosów) DERECKI Sławomir Marek: pozycja 6 : 0,36% (34 głosów) DUDA Alina Sabina: pozycja 7 : 1,36% (127 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: WYPIOR Rafał Arkadiusz: pozycja 1 : 18,91% (1 772 głosów) MACIĄG Dariusz Józef: pozycja 2 : 0,26% (24 głosów) ZAGÓRSKI Jacek Dominik: pozycja 3 : 0,41% (38 głosów) LANGIER Magdalena Małgorzata: pozycja 4 : 1,12% (105 głosów) KRÓL Artur: pozycja 5 : 0,83% (78 głosów) KŁOSOWSKA Katarzyna Izabela: pozycja 6 : 0,34% (32 głosów) SKUPIN Weronika Anna: pozycja 7 : 1,09% (102 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: RODZOCH Krzysztof Bogusław: pozycja 1 : 10,36% (971 głosów) BUBAK Sabina Barbara: pozycja 2 : 3,53% (331 głosów) SPAŁEK Seweryn Paweł: pozycja 3 : 2,3% (216 głosów) KULPAN Wioletta: pozycja 4 : 1,07% (100 głosów) WARZYBOK Helena Marta: pozycja 5 : 1,06% (99 głosów) MATUSZAK Przemysław Łukasz: pozycja 6 : 0,83% (78 głosów) ADAMCZYK Michał Remigiusz: pozycja 7 : 1,17% (110 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA PIEROŃCZYKA: MOREK Jacek Piotr: pozycja 1 : 2,6% (244 głosów) CHMIELEWSKA Ewa Maria: pozycja 2 : 10,25% (961 głosów) LATOS Marek Adam: pozycja 3 : 1,36% (127 głosów) MINAS Aleksandra Agnieszka: pozycja 4 : 0,34% (32 głosów) RĘBACZ Piotr Stanisław: pozycja 5 : 0,35% (33 głosów) MERTA Natalia Maria: pozycja 6 : 0,81% (76 głosów) MAŁACHOWSKA Jolanta: pozycja 7 : 0,87% (82 głosów)

KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKA RODZINA: ŻUREK Artur Norbert: pozycja 1 : 2,96% (277 głosów) GIERSZYŃSKA Anna Grażyna: pozycja 2 : 0,98% (92 głosów) STĘPIEŃ Marcin Antoni: pozycja 3 : 0,47% (44 głosów) AKCIŃSKA Marzena: pozycja 4 : 0,2% (19 głosów) LINDA Adam Jan: pozycja 5 : 0,04% (4 głosów) KOŁODZIEJ Natalia Anna: pozycja 6 : 0,39% (37 głosów) GŁOGOWSKI Jacek Andrzej: pozycja 7 : 0,12% (11 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ: PAWLAS Marian Józef: pozycja 1 : 1,27% (119 głosów) DRYJA Władysław Ryszard: pozycja 2 : 0,61% (57 głosów) SKUCZEŃ Grażyna Sabina: pozycja 3 : 0,39% (37 głosów) BANACH Ewa Barbara: pozycja 4 : 0,48% (45 głosów) KUBASA Jolanta: pozycja 5 : 0,39% (37 głosów) IZYDORCZYK Mariusz Andrzej: pozycja 6 : 1,12% (105 głosów) WIECZOREK Teresa: pozycja 7 : 1,9% (178 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI I KONFEDERACJA: JAMKA Mateusz Grzegorz: pozycja 1 : 2,29% (215 głosów) MAŚLAK Artur: pozycja 2 : 0,43% (40 głosów) MAJOR Halina Anna: pozycja 3 : 0,18% (17 głosów) GNIEDZIEJKO Sabina Teresa: pozycja 4 : 0,1% (9 głosów) PERNAL Oskar: pozycja 5 : 0,11% (10 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na prezydenta w Rudzie Śląskiej

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na prezydenta w Rudzie Śląskiej

Kto może kandydować na prezydenta w wyborach samorządowych?

Na prezydenta może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na prezydenta?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.