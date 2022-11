Otwarcie orzegowskiego lodowiska - amatorzy łyżew będą mogli przez cały sezon korzystać z zadaszonej tafli

Sezon na łyżwy

Ruszył sezon łyżwiarski w Rudzie Śląskiej. Od 23 listopada będzie można korzystać z krytego lodowiska na Burloch Arenie w Orzegowie. Oficjalne otwarcie nastąpi o godz. 14.30. A od 24 listopada (czwartek) będzie można korzystać z obiektu zgodnie z harmonogramem.

Lodowisko będzie czynne siedem dni w tygodniu. W poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki na lodowisko będzie można wybrać się w godz. od 8.00 do 20.00. W weekend czyli w soboty i niedziele obiekt będzie czynny od godz. 13.00 do 20.00. Harmonogram przewiduje półgodzinne przerwy techniczne. Godzina korzystania z lodowiska do godz. 16.00 w ciągu tygodnia czyli pn-pt będzie kosztować 10 zł. Po godzinie 16.00 i w weekendy godzina będzie kosztować 14 zł. Z ulgą szkolną bilet będzie kosztować kolejno 7 zł. i 9 zł.

Dla studentów i seniorów zniżka przewidziana jest na kwoty 8 i 10 zł, a osoby niepełnosprawne zapłacą za bilet 5 złotych. Dodatkowe ulgi będą przewidziane na okres ferii zimowych.