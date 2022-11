Piernikowe wypieki w Aquadromie w Rudzie Śląskiej - tak można rozpocząć grudzień, wcale nie na sportowo

Świąteczny klimat w Aquadromie

Przygotowania do grudniowych świąt często zaczynają się już w listopadzie. Zaczynamy zastanawiać się nad prezentami, wypiekami, robimy zapasy suchych produktów, korzystamy z wyprzedaży i powoli zatapiamy się w bożonarodzeniowy klimat. Taką atmosferę już na początku grudnia oferuje rudzki Aquadrom, w którym odbędzie się prawdziwe piernikowe szaleństwo.

Piernikowe szaleństwo w Aquadromie to hasło warsztatów kierowanych do wszystkich, którzy pragną wskoczyć w szał wypieków już na początku grudnia i przygotować na Boże Narodzenie prawdziwe cuda.

3 grudnia Aqua Bistro zaprasza na warsztaty dekorowania pierniczków. warsztaty odbędą się w holu recepcyjnym w godz. 15.00-18.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przygotować lukier i jak go nakładać by tworzyć niepowtarzalne wzory.