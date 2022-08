Plenerowe koncerty po wakacjach - MCK przedłuży sielankę lata - Orkiestra Dęta KWK Pokój oraz Gang Olsena

Koncert bez używek

Miejskie Centrum Kultury przedłuża nam lato i na zakończenie wakacji zaprasza na plenerowy koncert w ramach Programu Profilaktycznego "Kulturalna Ruda - bez używek II".

Co to takiego?

Projekt "Kulturalna Ruda - bez używek II" to program, który zakłada promowanie wśród młodzieży zdrowego i aktywnego trybu życia i edukowanie na temat konsekwencji wynikających ze spożywania alkoholu i innych używek. Projekt skierowany jest to osób dorosłych, do rodziców, którzy w sposób nieświadomy mogą przyczynić się do niewłaściwego ustosunkowania się młodzieży do alkoholu.

Nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale i w całej Polsce istnieje wiele środowisk, które są zagrożone problemem alkoholowym, gdzie powielane są pewne schematy, a osoby uzależnione często nie wiedzą do kogo mogą zwrócić się z prośbą o pomoc.