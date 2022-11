Podszywała się pod pracownicę banku. Oszukała rudziankę, która straciła 45 tysięcy

Straciła 45 tysięcy złotych

Niemal każdego dnia rudzcy policjanci dostają informacje, że któryś z mieszkańców miasta został oszukany lub usiłowano go oszukać. Mimo wielu apeli i porad, jakie dają nam stróże prawa do tych oszustw dochodzi coraz częściej.

8 listopada policjanci z Rudy Śląskiej dostali informację o oszustwie 33-letniej rudzianki. Kobieta padła ofiarą oszustki podszywającej się za pracownika banku. Kobieta przelała swoje pieniądze na "bezpieczne konto", które rzekomo miało chronić oszczędności przed złodziejami. Rudzianka stracił 45 tysięcy złotych, należących do jej matki.

Jesteśmy przyzwyczajeni do częstych telefonów z banków i czasem odpowiadamy mechanicznie. Pracownik banku potrafi też wzbudzić nasze zaufanie. Tak oszukana została rudzianka, która odebrała telefon od kogoś kto podszywał się za pracownika banku, w którym kobieta ma konto. W rozmowie "pracownica banku" poinformowała klientkę, że w placówce odnotowano podejrzane działania na rachunkach klientów i konto rudzianki mogło zostać zajęte przez wirusa. Wirus miałby być odpowiedzialny za wyłudzanie danych logowania. Aby zabezpieczyć swoje pieniądze rudzianka miała przelać oszczędności na bezpieczne konto.