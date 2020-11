Pogoda tygodniowa w Rudzie Śląskiej. Lokalna prognoza pogody od (czwartku) do środy

Ile będzie okazji do jesiennych spacerów po parku? Sprawdź tygodniową prognozę pogody dla Rudy Śląskiej

Pogodę na tydzień dla Rudy Śląskiej warto znać, jeśli planujesz jakiekolwiek aktywności na dworze. Znajomość prognozy pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej przyda ci się również, aby wiedzieć, w co się ubrać, by nie zmarznąć i się nie przegrzać. Sprawdź, jakie temperatury meteorolodzy przewidują w najbliższym tygodniu, od czwartku (5.11) do środy (11.11). Dzięki znajomości prognozy pogody dla Rudy Śląskiej na tydzień będziesz gotowy na każdą sytuację pogodową.

Pogoda na tydzień w Rudzie Śląskiej: czwartek, 5.11 Spodziewana temperatura w czwartek w Rudzie Śląskiej to 8°C. Z kolei w nocy z czwartku na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu 3°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Rudzie Śląskiej wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 1°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-zachodni. Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Rudzie Śląskiej w czwartek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 7 do 9 °C, min. temp. 2 do 4 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 5.11.2020: Temperatura w dzień: 8°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.1

Pogoda na tydzień w Rudzie Śląskiej: piątek, 6.11 Spodziewana temperatura w piątek w Rudzie Śląskiej to 9°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 4°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Rudzie Śląskiej wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 2°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Rudzie Śląskiej w piątek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 8 do 10 °C, min. temp. 3 do 5 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 6.11.2020: Temperatura w dzień: 9°C.

Temperatura w nocy: 4°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Pogoda na tydzień w Rudzie Śląskiej: sobota, 7.11 Za dnia w Rudzie Śląskiej słupki rtęci powinny pokazać 11°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 3°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Rudzie Śląskiej wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 3°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Rudzie Śląskiej w sobotę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 10 do 12 °C, min. temp. 2 do 4 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 7.11.2020: Temperatura w dzień: 11°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.2

Pogoda na tydzień w Rudzie Śląskiej: niedziela, 8.11 Spodziewana temperatura w niedzielę w Rudzie Śląskiej to 10°C. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się możemy temperatur rzędu 2°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Rudzie Śląskiej wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 1°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie południowo-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Rudzie Śląskiej w niedzielę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 9 do 11 °C, min. temp. 1 do 3 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 8.11.2020: Temperatura w dzień: 10°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Pogoda na tydzień w Rudzie Śląskiej: poniedziałek, 9.11 W ciągu dnia w poniedziałek w Rudzie Śląskiej w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 9°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 3°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Rudzie Śląskiej wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 7 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowo-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Rudzie Śląskiej w poniedziałek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 8 do 10 °C, min. temp. 2 do 4 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 9.11.2020: Temperatura w dzień: 9°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 7 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.0

Pogoda na tydzień w Rudzie Śląskiej: wtorek, 10.11 W ciągu dnia we wtorek w Rudzie Śląskiej w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 8°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 3°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Rudzie Śląskiej we wtorek wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 2°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie wschodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Rudzie Śląskiej we wtorek:

przewaga chmur. Maks. temp. 7 do 9 °C, min. temp. 2 do 4 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 10.11.2020: Temperatura w dzień: 8°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Pogoda na tydzień w Rudzie Śląskiej: środa, 11.11 W ciągu dnia w środę w Rudzie Śląskiej w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 6°C. Z kolei w nocy ze środy na czwartek spodziewać się możemy temperatur rzędu 1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Rudzie Śląskiej w środę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie wschodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Rudzie Śląskiej w środę:

przewaga chmur. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Rudy Śląskiej Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 11.11.2020: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.8

