Pogoda w Rudzie Śląskiej w sobotę, 18.09. Zobacz prognozę pogody na jutro dla Rudy Śląskiej

Jutro słupki rtęci pokażą 14°C w cieniu. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 7°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 90 %. Ma spaść ok. 2.8 mm deszczu. Może Ci sie przydać parasol.

Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na sobotę, 18.09, jutro w Rudzie Śląskiej może wiać z prędkością 18 km/h.W związku z tym odczuwalna temperatura będzie wynosić 9°C. Kierunek wiatru będzie południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.