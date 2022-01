Policjant z Rudy Śląskiej rozwikłał sprawę kradzieży sejfu z plebanii w Złotowie. Sprawca chwalił się, ze ukradł dużo pieniędzy

Rudzki policjant rozwikłał sprawę kradzieży w Złotowie

Policjanci operacyjni na co dzień zajmują się gromadzeniem dowodów, które są niezbędne do przedstawienia zarzutów sprawcom przestępstw. Czasem zdarza się, że podczas pracy nad jedną sprawą, pozyskują wiedzę o innych przestępstwach. Tym razem, dzięki doświadczeniu jednego z policjantów rudzkiej "jedynki", zatrzymano sprawcę włamania do plebanii w Złotowie.

Funkcjonariusz uzyskał informację o prawdopodobnej kradzieży sejfu. Do przestępstwa miało dojść gdzieś w centralnej Polsce. Osoba, z którą rozmawiał, opowiedziała mu o znajomym, który chwalił się, że ukradł dużo pieniędzy z plebanii. Policjant zadzwonił do kilku komend wojewódzkich i ustalił, że w Złotowie w opisanym czasie, doszło do takiego włamania.

W skradzionym sejfie było ponad 150 tysięcy złotych. Znając tożsamość sprawcy i miejsce jego pobytu, przekazał tamtejszym policjantom swoje informacje. Dzięki temu mundurowi ze Złotowa mogli podjąć nierozwiązaną sprawę. Zasadzkę na 33-letniego obywatela Rumunii zorganizowali natomiast kryminalni z Poznania.

Zgodnie z decyzją złotowskiego sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany za włamanie i posługiwanie się fałszywymi dokumentami.