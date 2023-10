Powstaje północny odcinek trasy N-S w Rudzie Śląskiej. Trwa budowa połączenia z ul. Magazynową. Zobacz ZDJĘCIA z postępu prac

Aktualnie droga biegnąca przez Rudę Śląska jest rozbudowywana w dwóch kierunkach. Najnowszy odcinek na południowym krańcu trasy został otwarty 29 września. Nowy fragment połączył ul. Kokota z ul. Bielszowicką.

- To ważna inwestycja dla regionu i dla miasta, gdy połączymy trasę N-S z autostradą A4 to powstanie bezkolizyjny przejazd od autostrady do Drogowej Trasy Średnicowej – podkreślał w dniu otwarcia Michał Pierończyk.