"Pracownicy administracji" okradli dwie osoby w Rudzie Śląskiej i Zabrzu. Policja apeluje o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi

- Apelujemy o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. Przestępcy żerują na naiwności ludzi i wykorzystują do tego procederu przede wszystkim osoby starsze. Wciąż zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego miasta by zadbali o swoich bliskich w podeszłym wieku i uczulili ich na tego typu zachowania – przypominają policjanci.