Pracownicy Huty Pokój zapraszają premiera Morawieckiego do szczerych rozmów. Nie chcą być częścią PR-owych zagrywek

Związkowcy zapraszają premiera do Huty Pokój

Zapraszamy Pana do przyjazdu na Hutę Pokój do Rudy Śląskiej i spotkanie z Załogą. Pamięta Pan i hutę i jej Załogę, bo był Pan tam już, obiecując im ratunek – rozpoczęli swój list związkowcy. W dalszej części pisma, pracownicy zakładu zachęcają premiera do szczerej rozmowy, a nie ustawionego PR-owo spotkania, na którym hutnicy mieliby się dowiedzieć, że jest źle, ale będzie lepiej.