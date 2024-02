Prasówka 24.02.2024 Ruda Śląska. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rudy Śląskiej

Zobacz galerię zdjęć par z Rudy Śląskiej, które biorą udział w akcji Ona i On 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, wczasy w Grecji oraz główna nagroda - 50 000 złotych na realizację marzeń!

Noc Sów to jedyna taka noc w Polsce, w której skupiamy się na tajemniczych nocnych ptakach - sowach. To niezwykłe wydarzenie edukacyjno-przyrodnicze, które daje nam okazję bliższego poznania tych fascynujących istot. Już w ten weekend, od 23 do 25 lutego 2024 roku, będziemy mieli kolejną szansę uczestniczyć w tej wyjątkowej inicjatywie. Gdzie można wziąć udział i dlaczego warto?