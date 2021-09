Prasówka Ruda Śląska 10.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rudzie Śląskiej nie minęło Cię nic ważnego

To jest chwila na którą czekają wszyscy miłośnicy grzybów! Obecnie jest ich wysyp w lasach. A gdzie najlepiej jechać? W woj. śląskim nie brakuje miejsc, gdzie można zbierać grzyby. Wcale nie trzeba po nie jechać w Bory Tucholskie, do Puszczy Solskiej czy w Bieszczady. Mamy przecież Beskidy, Jurę Krakowsko-Częstochowską, rybnickie lasy... Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Podpowiadamy i czekamy oczywiście na Wasze komentarze.

Polski Alarm Smogowy opublikował listę gmin, które nie zgłosiły się do Programu Czyste Powietrze. W woj. śląskim to aż 36 gmin. Zobaczcie, które w których gminach mieszkańcy nie będą mogli skorzystać z dopłat do wymiany kotłów.

Olbrzymia atrakcja w Śląskiem! Sterowiec będzie w weekend latał nad regionem, nad Katowicami, Gliwicami, Częstochową, Bielskiem - Białą i Czechowicami-Dziedzicami. I to jaki! Ten Zeppelin ma 75 metrów długości. Takich sterowców jest tylko 6 na świecie. Gdzie i kiedy go oglądać? Oto godziny startów. Biletów na loty Zeppelinem nie można kupić. Organizatorem przelotów jest Grupa ZF - firma, specjalizująca się w rozwiązaniach technologicznych dla branży motoryzacyjnej.

Pięć budynków i obiektów ze Śląska i autorstwa śląskich architektów z Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Rybnika i Bytomia (dom w Toruniu), a w sumie 25 z Polski, powalczy o Mies van der Rohe Award. Są już na liście nominowanych, co już jest wielkim wyróżnieniem dla architektów. Drugą fazę oficjalnie ogłoszono we wrześniu 2021, bo dodano 85 projektów z całej Europy. Pierwszą - w lutym 2021. To najważniejsza nagroda architektoniczna w Europie i oficjalna nagroda za architekturę Unii Europejskiej. Przyznawana jest co dwa lata.