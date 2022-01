Prasówka Ruda Śląska 14.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rudzie Śląskiej nie minęło Cię nic ważnego

Zakończyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych oraz rządu do jakiego doszło dzisiaj w Warszawie. Przyniosło ono nieoczekiwany finał. Jak przekonują górnicy, porozumienie jest naprawdę blisko. Kolejne rozmowy odbędą się 14 stycznia w siedzibie PGG w Katowicach.

Pixie Curtis to 10-letnia dziewczynka z Australii, która może pochwalić się już ogromnym doświadczeniem biznesowym. Ma dwie firmy, dzięki którym zarabia miliony i gdyby chciała, byłaby prawdopodobnie najmłodszą i najbogatszą emerytką na świecie.

Prasówka 14.01 Ruda Śląska: pozostałe wydarzenia

W czwartek 13 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 878 nowych zakażeniach - to wzrost o ok. 2. procent do czwartku w ubiegłym tygodniu. Zmarło minionej doby 481 osób. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?