Prasówka Ruda Śląska 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rudzie Śląskiej nie minęło Cię nic ważnego

Policjanci z komisariatu V w rudzkiej Halembie zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali ponad 2500 działek dilerskich metamfetaminy i marihuany. 22 i 23-latek trafili już do aresztu. Obecnie grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Lista lokali wyborczych w Rudzie Śląskiej, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 28.06.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 1 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.

We wtorek użytkownicy sieci T-Mobile mogą mieć poważne kłopoty z zasięgiem. Operator telefonii komórkowej pokazuje, że może to dotyczyć prawie całej Polski.

Wszystkie 12 kopalni wrócą do pracy. Żadna nie zostanie zamknięta - zadeklarował minister Jacek Sasin. Temat branży górniczej został poruszony w porannej rozmowie RMF FM. Dopytywany o ewentualne zamknięcie którejś z zatrzymanych kopalni stwierdził, że nie może powiedzieć, "co może być za lat ileś". Zadeklarował, że teraz takich planów nie ma. Tymczasem w Polskiej Grupie Górniczej potwierdzono do tej pory 1834 zakażenia koronawirusem, 1125 górników to ozdrowieńcy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej potwierdzono ponad 3,5 tys. zakażeń, jest też ponad 500 ozdrowieńców.

16 czerwca uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej rozpoczynają egzamin ósmoklasisty. Przed nimi arkusze z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wyniki egzaminu zdecydują, do jakich szkół dostaną się absolwenci podstawówek. Uczniowie na salę będą mogli wejść tylko i wyłącznie z zakrytymi ustami oraz nosem. Konieczna będzie też dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu. To z powodu pandemii COVID-19.

UWAGA: Browar Fortuna wycofuje z obrotu piwo Miłosław. Uwaga na szkło! Komunikat o zdarzeniu wydał na swojej stronie internetowej Główny Inspektorat Sanitarny.