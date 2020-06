Prasówka Ruda Śląska 24.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rudzie Śląskiej nie minęło Cię nic ważnego

Prezydent Andrzej Duda poleciał we wtorek do Stanów Zjednoczonych. Dziś spotka się w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. 45-minutowe rozmowy mają dotyczyć m.in. zwiększenia stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Trump powita Dudę o 20.15 czasu polskiego, około godz. 21.30 ma odbyć się konferencja prasowa prezydentów.

Wyłączenia prądu na Śląsku. Na liście Tauronu znajduje się Bytom, Chorzów, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Ślaskie, Tychy, Zabrze, powiat tarnogórski i bieruńsko-lędziński. Warto więc być przygotowanym na czasowe braki energii elektrycznej. Wystarczy kliknąć w powyższą galerię i sprawdzić, gdzie do 29 czerwca okresowo nie będzie prądu.

Trasa kolei wąskotorowej z Bytomia przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego to jeden z dwóch zachowanych odcinków sieci Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, którymi jeszcze na przełomie lat 80. i 90. można było dojechać z Katowic do Raciborza. W wakacje jeżdżą tędy ogólnodostępne pociągi wożące turystów, które co roku cieszą się dużą popularnością. Sezon 2020 na bytomskiej wąskotorówce rusza w sobotę 27 czerwca.