Prasówka Ruda Śląska 9.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rudzie Śląskiej nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 9.12 Ruda Śląska: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rudzie Śląskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

DZIELNICE GROZY w woj. śląskim? Cóż, taka niejednokrotnie przylgnęła do nich łatka. Czy jednak te miejsca naprawdę są niebezpieczne i zasługują na miano dzielnic grozy? A może to jednak przesada? Zakorzenione od dziesięcioleci stereotypy, porachunki pseudokibiców, wandalizm, rozboje, częste libacje alkoholowe, bieda... - to główne powody, przez które do części dzielnic w miastach woj. śląskiego przylgnęła łatka "dzielnic grozy". Poznaj 13. ponoć najbardziej niebezpiecznych dzielnic w woj. śląskim - kliknij w "zobacz galerię".