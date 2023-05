Prasówka z całego tygodnia 21.05.2023 w Rudzie Śląskiej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

15 maja ruszyło zbieranie wniosków do rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Pomysły można zgłaszać do 24 maja w formie papierowej, a za pośrednictwem platformy elektronicznej – do 2 czerwca. - Budżet obywatelski to idealne narzędzie dla mieszkańców, którzy mają swoje pomysły na miasto, a takich w Rudzie Śląskiej nie brakuje. Jeżeli tylko przekonają do swoich projektów innych rudzian, to mogą bezpośrednio wpłynąć na sposób zagospodarowania przestrzeni publicznej – mówi Michał Pierończyk, prezydent miasta. Na realizację wybranych zadań miasto przeznaczy prawie 5,3 mln zł.

Policjanci z Rudy Śląskiej szukają świadków bulwersującego zdarzenia. 22 kwietnia na ul. Czarnoleśnej został pobity niepełnosprawny ruchowo kibic jednej ze śląskich drużyn. - Dwóch zamaskowanych młodych mężczyzn dotkliwie pobiło rudzianina i zerwało z niego koszulkę oraz czapkę z logo drużyny piłkarskiej i klubu niepełnosprawnych – informuje rudzka policja. Mężczyzna ma połamane żebra.