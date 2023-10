Prasówka z Rudy Śląskiej 17.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do prawdziwie makabrycznego wypadku doszło dziś na granicy Zabrza i Rudy Śląskiej. W dzielnicy Zaborze, podczas prac remontowych, zginął mężczyzna. Drugi, w stanie ciężkim, trafił do szpitala. Zablokowane jest torowisko tramwajowe, pasażerów czekają utrudnienia w przejeździe. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora.

Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

Jak wygląda podział mandatów w sejmie po wyborach parlamentarnych? Sondażownia Ipsos przedstawiła wyniki exit poll. Według badania PiS uzyskał 200 mandatów, Koalicja Obywatelska 163 mandaty w Sejmie.

Wybory 2023: Frekwencja. Znamy już najnowsze informacje dotyczące frekwencji na wyborach parlamentarnych 2023. Do godziny 17 w całej Polsce zagłosowało 57,54 proc. osób uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim udział w wyborach wzięło 57,49 proc. uprawnionych wyborców. To o 11,27 punktów proc. więcej niż podczas poprzednich wyborów! Zobacz, ile osób do tej pory zagłosowało w Twoim mieście lub powiecie!