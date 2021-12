Premier Mateusz Morawiecki w Rudzie Śląskiej zapowiedział budowę obwodnicy i strażnicy

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ma zostać dofinansowanych 51 obwodnic w całej Polsce. Rząd przyznał na te inwestycje 2,4 mld zł dofinansowania. Łączna kwota zadań ma opiewać na kwotę ponad 4,5 mld zł. Maksymalny poziom dofinansowania na jedno zadanie może wynieść nawet 80 proc.

Wśród obwodnic, które zostaną wybudowane w naszym kraju znajduje się DW 925 w Rudzie Śląskiej – trasa N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Goduli. Nasze miasto na jej przedłużenie otrzyma 100 mln zł. Łączna długość czterech odcinków północnej części trasy to prawie 5 km, a szacowana wartość inwestycji to 324 mln zł.

Koncepcja trasy N-S w kierunku północnym zakłada budowę dwóch dwupasmowych jezdni rozdzielonych pasem zieleni, czterech rond, drogi rowerowej oraz ciągów pieszych.

– Dla Rudy Śląskiej obwodnica N-S, Godula, Orzegów, Ruda 1 to są bardzo ważne połączenia komunikacyjne – mówił Mateusz Morawiecki. – Obwodnica to także ogromna szansa na nowe miejsca pracy. Ważna jest współpraca między rządem a samorządem wojewódzkim i miejskim. Dla nas Ruda Śląska ze względu na wielkie wyzwania klimatyczne Unii Europejskiej jest oczkiem głowie – dodaje.