Przed nami rekrutacja do przedszkoli w Rudzie Śląskiej. Jak zapisać swoje dziecko?

Rodzice, którzy po raz pierwszy chcą zapisać swoje dziecko do przedszkola, muszą zrobić to w terminie od 1 do 15 marca za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl.

- Ważny jest termin składania wniosków w tej rekrutacji, ponieważ nie decyduje kolejność ich składania. Po 15 marca dziecko nie zostanie zweryfikowane w systemie, więc nie będzie brało udziału w rekrutacji - wyjaśnia Aleksandra Piecko, Naczelnik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

- Od lat przeprowadzamy rekrutację w systemie elektronicznym, ale jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, może zgłosić się do przedszkola pierwszej preferencji i w tym przedszkolu uzyska pomoc, wypełniając wniosek na miejscu - dodaje.

We wniosku można wskazać trzy przedszkola wyznaczając preferencje. Wybranie trzech placówek jest bardzo istotne. - Rodzice, którzy wskazują tylko jedno przedszkole, przy miejscu zamieszkania popełniają błąd. Przedszkola nie podlegają rejonizacji, wskazanie jednego przedszkola zamyka możliwości gdy w pierwszym przedszkolu nie ma już miejsc - wyjaśnia.