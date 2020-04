Przedszkola i żłobki w Rudzie Śląskiej nie otwarte zostaną na początku maja. To niemożliwe - informują władze miasta

Drugi etap odmrażania gospodarki wejdzie w życie w poniedziałek, 4 kwietnia. Wśród zadań związanych z tym etapem znalazło się także otwarcie żłobków i przedszkoli. Władze Rudy Śląskiej już poinformowały, że otwarcie placówek w tym terminie nie dojdzie do skutku.

- Miejskie żłobki i przedszkola w Rudzie Śląskiej nie wznowią funkcjonowania od 6 maja. W tym terminie nie da się zorganizować dzieciom opieki w taki sposób, by była ona w pełni bezpieczna. Jest to także niemożliwe ze względów organizacyjnych, bo musimy skontaktować się z wszystkimi rodzicami i zebrać informacje, ilu z nich będzie chciało posłać swoje pociechy do tych placówek. Dopiero wtedy będziemy mogli zacząć tworzyć mniejsze grupy – poinformowała Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.