Przedszkola i żłobki w Rudzie Śląskiej zamknięte do 22 maja. To efekt rozmów z dyrektorami placówek (© ARC.)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Żłobki i przedszkola miejskie w Rudzie Śląskiej pozostaną zamknięte do 22 maja. Decyzja ta to efekt spotkania władz miasta z dyrektorami placówek. Z zebranych przez miasto danych wynika, że ponad 1000 rudzkich dzieci mogłoby wrócić w najbliższym czasie do przedszkoli i żłobków.

Przedszkola i żłobki zamknięte do 22 maja

Ponowne otwarcie miejskich przedszkoli i żłobków znalazło się w drugim etapie znoszenia obostrzeń w całym kraju. O tym, czy placówki zostaną otwarte i w jakim terminie, decydują jednak samorządy.



Władze Rudy Śląskiej postanowiły, że placówki nie zostaną otwarte dziś, 6 maja, a dopiero w piątek 22 maja. Jak informuje Urząd Miasta, decyzja ta została podjęta na wniosek dyrektorów przedszkoli i żłobków, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych, ich rodzin oraz pracowników.



- Wprawdzie rządowe rozporządzenie dopuszcza otwarcie żłobków i przedszkoli już od 6. maja, ale na przeorganizowanie pracy i dostosowanie placówek do wytycznych sanitarnych dano nam zbyt mało czasu – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. - Co za tym idzie, w tym terminie nie da się zapewnić dzieciom opieki w taki sposób, by była ona w pełni bezpieczna.



Nowe zasady wchodzą w życie

Po otwarciu, przedszkola i żłobki będą musiały działać w ścisłym rygorze sanitarnym. Oznacza to więc, że liczba dzieci, która będzie mogła wrócić do placówek będzie ograniczona.



- Ogółem do miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej zapisanych jest prawie 4,5 tys. dzieci. Z zebranych przez miasto danych wynika, że opieka musiałaby zostać zapewniona ponad 1,1 tys. z nich. Po uwzględnieniu wszystkich wytycznych sanitarnych liczba miejsc dostępnych w rudzkich przedszkolach wynosi 1790 – informuje wiceprezydent Anna Krzysteczko, odpowiedzialna za resort oświaty



Powrót do przedszkoli i żłobków w nowej rzeczywistości nie będzie należał do najłatwiejszych. Aby spełnić wszystkie zasady bezpieczeństwa, grupy dzieci zostaną odpowiednio zmniejszone. Dodatkowo placówki muszą zaopatrzyć się w rękawiczki ochronne, maski oraz duże ilości płynu do dezynfekcji. Ważne będzie także odkażanie przedmiotów, z którymi styczność będą mieli podopieczni.



Jak podkreślają władze miasta, zgromadzenie wszystkich potrzebnych artykułów także wpływa na termin otwarcia przedszkoli i żłobków w Rudzie Śląskiej. Wiele produktów nie jest dostępna „od ręki’, przez co czas realizacji zamówienia znacznie się przedłuża.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.