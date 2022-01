Przegląd prasy 11.01.2022 Ruda Śląska. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rudy Śląskiej

W siedzibie Polskiej Grupy Górniczej wrze. Dzisiaj, 10 stycznia odbyły się kolejne negocjacje związkowców z zarządem spółki. Po blisko dwóch godzinach rozmowy ogłoszono, że zakończyły się one fiaskiem. Jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia, 17 stycznia odbędzie się blokada torów i wysyłek węgla. - Nie zamierzamy rezygnować z naszych postulatów - mówi Artur Braszkiewicz, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Ruda" Ruch "Halemba".

ZASADY DODATKU OSŁONOWEGO 2022. Dodatek osłonowy to kolejna forma pomocy, z której będzie mogło skorzystać wiele rodzin! Zobaczcie, kto może dostać taki dodatek, co trzeba zrobić, aby go dostać. Rok 2022 roku poza podwyżkami najniższej krajowej przyniósł nam też wyższe ceny za energie elektryczna czy gaz. Dla wielu gospodarstw domowych to duży cios, dlatego przygotowano dodatek osłonowy, który ma odciążyć budżety. Jak z niego skorzystać?