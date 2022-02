Przegląd prasy 15.02.2022 Ruda Śląska. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rudy Śląskiej

Prasówka Ruda Śląska 15.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Ruda Śląska 20 lat temu. Co działo się tu na początku XXI wieku? To między innymi otwarcie centrum handlowo-rozrywkowe Plaza, narodziny trojaczków czy wybory Miss Rudy Śląskiej. Pamiętacie tamte czasy? Zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii zdjęciowej!