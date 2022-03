Przegląd prasy 21.03.2022 Ruda Śląska. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rudy Śląskiej

Zastanawiacie się gdzie najlepiej spędzić ciepłe dni? Słonce ogrzewające twarze i bezchmurne niebo zachęcają do spacerów na świeżym powietrzu. Mieszkańcy Śląska i Zagłębia mają okazję poczuć pierwsze oznaki wiosny. Wielu z nich wybrało się na wycieczkę swoimi ulubionymi ścieżkami.

Obowiązkowy punkt wycieczkowy na mapie Żywca. Park Habsburgów założony w stylu angielskim to znakomite miejsce do spacerów o każdej porze roku. Tym miejscem zachwyceni będą wszyscy - dzieci, młodzież i dorośli. Godzinami można spacerować po pięknych alejkach, w parku jest staw z kaczkami i łabędziami, stylowy Domek Chiński, działa Stajnia Miejska Mini Zoo z wieloma gatunkami zwierząt, jest również ławeczka z Alicją Habsburg.

Już dzisiaj (20 marca) przyjdzie do nas astronomiczna wiosna. Temperatura za oknami faktycznie jest już dużo wyższa niż czasem bywa to w marcu, więc można już poczuć, że zima odchodzi powoli w zapomnienie. A jak wiosnę witaliśmy przed II wojną światową a potem w czasach PRL-u? To możecie zobaczyć w naszej galerii zdjęciowej.