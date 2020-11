Przegląd prasy 3.11.2020 Ruda Śląska, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rudy Śląskiej

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.11.2020, w Rudzie Śląskiej. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czeka nas kolejny lockdown? Decyzję rządu poznać możemy już w środę”?

Prasówka Ruda Śląska 3.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czeka nas kolejny lockdown? Decyzję rządu poznać możemy już w środę Przedstawiciele rządu zapewniają, że zrobią wszystko, aby nie wprowadzać ponownie „twardego lockdownu". Jednak takie rozwiązanie brane jest po uwagę. Decyzję w tej sprawie poznać możemy już jutro. Tymczasem rząd, w opublikowanym rozporządzeniu, przedłużył m.in. zamknięcie lokali gastronomicznych, zmienił warunki obejmowania osób kwarantanną, czy zasady działania urzędów. 📢 Śląskie: Handlarze narkotyków poszukiwani przez policję. Widzieliście ich? LISTY GOŃCZE Handlarze narkotyków poszukiwani przez policję. Blisko 30 osób jest poszukiwanych przez policję w regionie, w związku z handlem narkotykami. W galerii zdjęć znajdziecie wizerunki dilerów z województwa śląskiego, którym udało się uciec przed śledczymi. Grozi im od 6 miesięcy do 12 lat więzienia.

📢 Austria: Zamach terrorystyczny w Wiedniu. Policja informuje o 3 zabitych i 15 ciężko rannych. Zamachowiec zostawił wiadomość Cztery osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w ataku terrorystycznym w centrum Wiednia. Do strzelaniny doszło w jednym z centralnych placów miasta. Policjanci zabili zamachowca i przeszukali jego mieszkanie. Wśród 17 rannych jest policjant. 📢 Koniec nauki zdalnej 8 listopada 2020: nowe scenariusze. Do kiedy szkoły będą zamknięte? Przedszkola i klasy I-III z nauką zdalną? Nauka zdalna od 26 października realizowana jest w szkołach średnich oraz częściowo w szkołach podstawowych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że taki tryb ma obowiązywać do 8 listopada 2020 r. Ma to jednak zależeć od sytuacji pandemicznej w kraju. Czy po 8 listopada 2020 r. uczniowie wrócą do klas, czy nauka zdalna zostanie wydłużona oraz czy nauczanie na odległość wróci również do klas I-III szkół podstawowych oraz do przedszkoli? Zobacz najnowsze scenariusze dotyczące powrotu starszych uczniów do szkół. Kiedy ostateczna decyzja?

📢 To budowlańcy czy kaskaderzy? Od ich „pomysłowości” aż robi się słabo. Zasady BHP kontra rzeczywistość To jeszcze brawura czy już głupota? Oto zdjęcia sytuacji z budowy, które w równym stopniu śmieszą i przerażają. Nie próbujcie tego w domu! 📢 Koronawirus w Śląskiem - rekordowa liczba zakażeń! Tak źle jeszcze u nas nie było - aż 2407 nowych zakażonych [3.11.2020] Jest 19 364 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało we wtorek 3 listopada Ministerstwo Zdrowia. W tym gronie jest rekordowa, jak do tej pory liczba 2407 osób z województwa śląskiego. Ministerstwo poinformowało również o śmierci 227 osób zakażonych koronawirusem. W woj. śląskim zmarło 31 osób. Wśród nich 4-miesięczny chłopczyk.

📢 Amerykańskie rośliny w polskiej kuchni. Zobacz, czego nie mielibyśmy, gdyby nie Indianie Odkrycie Ameryki zrewolucjonizowało nie tylko obraz świata, ale także kuchnię i uprawy. Oto warzywa, owoce i inne rośliny, które zawdzięczamy Indianom.

📢 MEN zapowiada konsekwencje dla nauczycieli biorących udział w protestach dot. aborcji Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem – informuje MEN. Zapowiedź resortu ostro skrytykowali parlamentarzyści opozycji.

📢 Słabe wyniki czy notoryczne spóźnienia. Z jakich powodów firmy najczęściej zwalniają pracowników? Pracownik może zostać zwolniony z wielu powodów. Notoryczna spóźnienia, lekceważenie obowiązków czy zajmowanie się prywatnymi sprawami w czasie pracy to tylko niektóre z przyczyn, które uprawniają pracodawcę do rozwiązania umowy. Teoretycznie spać spokojnie mogą osoby wykonujące sumiennie swoje obowiązki. Praktyka pokazuje jednak, że w dzisiejszych czasach żaden pracownik nie może mieć gwarancji pracy, aż do emerytury.

📢 Rocznice ślubu: nazwy i symbolika. Jaki prezent na rocznicę ślubu? Inspiracje na niebanalne podarunki. Niezbędnik dla małżonków Rocznica ślubu to wyjątkowy moment w małżeństwie, a zarazem świetna okazja do wspólnego świętowania. Szczególnie hucznie obchodzone są okrągłe jubileusze, takie jak Cynowe, Srebrne czy Złote Gody. Jak nazywają się poszczególne rocznice ślubu i jaki prezent na nie wybrać? 📢 Rząd planuje nowe obostrzenia. Wśród nich zakaz wychodzenia z domu W czwartek lub piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosi nowe obostrzenia związane z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce. Rządowy zespół zarządzania kryzysowego już pracuje nad szczegółami? Wśród rozważanych zasad jest m.in. całkowity zakaz przemieszczania się.

Kto wygra wybory w USA? Trump czy Biden?