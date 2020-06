Przegląd prasy 5.06.2020 Ruda Śląska, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rudy Śląskiej

Jak długo potrwa epidemia koronawirusa w woj. śląskim? Eksperci ExMetrix opublikowali najnowszą prognozę rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Tym razem również z rozbiciem na poszczególne województwa. Co wynika z wykresu przebiegu pandemii w Śląskiem? Jeszcze co najmniej do 8 czerwca dzienny przyrost nowych zakażeń w regionie będzie oscylował wokół stu potwierdzonych przypadków dziennie. Z dnia na dzień będzie spadał aż do 22 czerwca, kiedy to krzywa zachorowań znów zacznie nieznacznie rosnąć. To może być druga fala pandemii. Na szczęście już nie tak intensywnie.

Kociarze wiedzą, że za miłość kotów płaci się dużo. Te tajemnicze i wymagające zwierzęta potrzebują sporo troski i uwagi, chociaż niekiedy przede wszystkim łakną spokoju, dużej przestrzeni. Trudno o koci afekt, to zwierzęta dumne i samoświadome. Niezmiennie jednak fascynują i przyciągają wzrok. Niekiedy jednak za tę fascynację trzeba sporo zapłacić. Ile kosztują najdroższe rasy kotów?