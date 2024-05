Przegląd prasy Ruda Śląska 21.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rudzie Śląskiej

W dniach od 20 do 24 maja 2024 r. mieszkańców wybranych miast i wsi w Śląskiem czeka przykra niespodzianka - przeprowadzone zostaną czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą.... do 11 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Prasówka 21.05 Ruda Śląska: pozostałe wydarzenia

W trosce o środowisko naturalne zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w naszej wyjątkowej akcji, której celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie praktyk przyjaznych dla natury. W zamian za przyniesione odpady będziemy rozdawać piękne roślinki. Jak to działa? To proste! Wystarczy przynieść określone odpady na nasze stoisko, a my rewanżujemy się kwiatkami. 23 maja jesteśmy w Rudzie Śląskiej.